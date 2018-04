"Pasión del barrio": Así fue el debut del Rodelindo Román de Arturo Vidal

Lavinia Pérez

09.04.2018

"Se viene el Rode campeón, Rode campeón". Esa es la canción que se toma las tribunas del estadio Municipal de San Joaquín, que lleva el nombre de su hijo ilustre, Arturo Vidal. Es el día que todos esperaban: Rodelindo Román, el club que formó al hoy mediocampista del Bayern Munich, hace su debut en la Tercera División B ante Deportivo La Granja, un paso más para cumplir el sueño del profesionalismo.

La barra no para de cantar. No son tan numerosos, pero se hacen sentir. El bombo suena tan fuerte como en las principales canchas del país, las banderas blanco y verdes flamean sin parar y en el centro se ubica la imagen de él, del gestor de este sueño: Arturo Vidal. Él es la razón por la que el humilde Rodelindo está en este escenario, no sólo lo hizo conocido en Chile y llevó su nombre hasta Alemania, sino también ha puesto las ganas y los recursos para llevar, algún día, al club de sus amores a lo más alto del fútbol chileno.

"Hoy hay alegría para muchas mujeres y niños cuyo único panorama era ver tele, ir al persa o sentarse a ver cómo los viejos jugaban en la tierra. Hoy la familia entera canta y alienta. El barrio se viste de fiesta, el pueblo se sienta en palco numerado a ver a @rodelindoroman", escribió en redes sociales un Vidal lleno de ilusión en la previa del estreno desde suelo germano.

Y es que este proyecto es una de las grandes obsesiones del volante por estos días, y así lo ha demostrado con sus ganas, y también al inyectar los recursos necesarios. Llevó a los ex Colo Colo Rodolfo Madrid y Mario Cáceres como dupla técnica y al ex mundialista Pablo Contreras como gerente deportivo. Nada es demasiado, nada es suficiente para el Rodelindo.

"Arturo está presente todo el día. Desde las seis de la mañana está preguntando cómo estamos para el entrenamiento", contó el dirigente Carlos Jiménez al sitio web de la Bundesliga, que destacó el proyecto de la figura del cuadro bávaro.

Llegó el momento. La tribuna local está repleta. Nadie se quiere perder este momento histórico. Quienes no pudieron ingresar, se agolpan en las rejas del reducto deportivo para, al menos, verlo de lejos. Las camisetas del Bayern Munich con el número "23" en la espalda se multiplican. El bombo no para de sonar y la barra no para de cantar. Así reciben a los once hombres que visten la camiseta verde cargados de ilusión, esa ilusión de convertirse en estrellas mundiales como lo hizo el "Rey".

Suena el pitazo. Todos miran con atención. Una mujer de cabellos dorados grita, aplaude y da instrucciones desde el primer minuto, ni Rodolfo Madrid se mueve tanto como ella. Y es que aquí el sueño es de todos. Niños y niñas, jóvenes y adultos alientan, gritan juntos, se paran juntos, aplauden juntos y sufren juntos, es la gran ilusión del barrio, es la pasión del barrio.

A los pocos minutos llega el gol del visitante. Pero en vez de silenciarlos, la hinchada del Rodelindo Román canta más fuerte para alentar a sus jugadores. El nerviosismo es extremo, nadie se mueve de su asiento, es como si cada uno de ellos tuviera el corazón en la mano.

Y llega el empate. A poco de terminar el primer tiempo el árbitro pita penal para el Rodelindo y el marcador queda 1-1. La alegría es increíble, como si significara levantar la Copa Libertadores. El corazón vuelve a su lugar y se respira alivio.

En el entretiempo todos corren a "Los toques del chef", la cafetería que se ve sobrepasada por la gran cantidad de público. En la fila interminable de hinchas que buscan algo de comer o beber, se escucha el mismo mensaje: Quieren ser como Vidal. Hablan de sus experiencias en la cancha, en los equipos que se han probado, y cómo el Rodelindo Román ahora asoma como una posibilidad para alcanzar el sueño de ser una figura mundial de la talla de Arturo.

El segundo tiempo tiene más acción. Los jugadores se ven más sueltos, menos nerviosos y más cómodos dentro del terreno de juego. El dominio es del Rodelindo, que mete a La Granja en su mitad de cancha. El arquero visitante se convierte en figura al tapar varios tiros casi imposibles de atajar, vuela como si estuviera en una cancha europea. Sin embargo, ante tanta presión termina cediendo y Rodelindo se pone 2-1 arriba en el marcador, es un golazo, y el estadio estalla.

Sobre el final del partido llega el sorpresivo empate de La Granja y se acaba. Pero nadie está triste, nadie cabizbajo, todos siguen cantando, todos continúan alentando. El sueño del barrio sigue intacto.