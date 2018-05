Paulo Garcés dio positivo en control antidopaje tras partido del Campeonato Nacional

24Horas.cl TVN

08.05.2018

Paulo Garcés dio positivo en un control antidopaje que se realizó en el partido donde su equipo, Deportes Antofagasta, enfrentó a O'Higgins el pasado 18 de marzo por la sexta fecha del Campeonato Nacional.

El arquero habría arrojado positivo por el uso de un adelgazante, situación similar a la que vivió Arturo Sanhueza hace algunos meses.

El caso es seguido muy de cerca por la Comisión Nacional de Control de Dopaje para así esclarecer lo ocurrido y analizar posibles sanciones hacia el golero.

Cabe destacar que el presidente de los 'púmas', Jorge Sánchez', señaló sobre lo ocurrido a La Tercera que "hablé con Paulo y no entiende mucho, pero imagínate, el tema es complejo. Estamos recopilando información".

Señalar además que desde Antofagasta ya solicitaron una contramuestra para confirmar o descartar lo ocurrido.

PROGRAMACIÓN DECIMOTERCERA FECHA

Viernes 11 mayo

20:00 Colo Colo vs. Deportes Iquique

Sábado 12 de mayo

12:00 San Luis vs. Unión La Calera

15:00 Huachipato vs. Palestino

20:00 Everton vs. Curicó Unido

Domingo 13 de mayo

12:00 Universidad Católica vs. Universidad de Chile

15:00 Deportes Temuco vs. Unión Española

17:30 Audax Italiano vs. O'Higgins

RESULTADOS DUODÉCIMA FECHA

Unión Española 4-0 San Luis

Deportes Iquique 2--2 Curicó Unido

Deportes Antofagasta 3-2 Deportes Temuco

Unión La Calera 1-0 Audax Italiano

Universidad Católica 3-1 Huachipato

O'Higgins 0-1 Universidad de Chile

Palestino 1-2 Universidad de Concepción

Colo Colo 3-1 Everton