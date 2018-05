Paulo Garcés rompe el silencio tras doping positivo: "No tengo nada que esconder"

24Horas.cl TVN

09.05.2018

Paulo Garcés rompió el silencio tras el doping positivo que se conoció en las últimas horas, razón por la cual el jugador fue suspendido de manera provisional.

En conversación con 24 Horas Deportes, el arquero de Deportes Antofagasta se defendió de esta acusación y aseguró que no tiene nada que esconder.

"Salí con esta muestra positiva y acá estoy con mis abogados tratando de buscar la mejor defensa para decir lo que fue. Fue un suplemento alimenticio que consumí y que se lo informé al cuerpo médico del club y que fue autorizado. A la postre salió esta sustancia que no estaba en el rotulado y que salió positivo en el examen", comenzó diciendo el 'Halcón'.

Luego, el golero agregó que "estoy tranquilo en el sentido que no tengo nada que esconder. Nunca me he negado a nada, siempre he estado a disposición de los médicos y todo lo que quieran hacer, pero mi nombre obviamente se ensució y ahora lo que quiero limpiar. Vamos a llegar a todas las instancias con mi abogado para sacar esto a flote y poder estar jugando lo antes posible".

"Llevo recién entre 24 y 48 horas con esta noticia y mi familia ha sido el pilar fundamental de esto como lo he dicho habitualmente. Pensé que lo había vivido todo en el fútbol, pero faltaba esto parece. No ha sido fácil, pero tengo la tranquilidad que no he hecho nada malo, que no tengo que esconderme ante nadie y que fue un suplemento alimenticio que no estaba rotulado en el frasco que lamentablemente me salió positivo", añadió.

Garcés, además, confía en que todo llegue a buen puerto, recordando situaciones similares, como la que vivió Arturo Sanhueza hace algunos meses.

"Estoy sumamente tranquilo que todo se pueda solucionar. Confío plenamente en el tribunal de que se va a llevar a cabo de la mejor manera posible y que esto dará frutos buenos como ha sido en casos anteriores, como lo de Arturo. Tengo confianza suficiente en el tribunal que va a salir a flote lo positivo y que lo malo de esto va a ser una raya más en la cebra como se dice, para volver a jugar que es lo q más me gusta", sostuvo.

Finalmente, el arquero de Antofagasta reconoció que pensó en dejar el fútbol apenas conoció la noticia hace un par de días.

"No te miento que fue lo primero que se me pasó por la cabeza cuando me entere de este tema, pero no quiero que mis hijos vean a su papá retirándose por este tema. Insisto que no tengo nada que esconder y mi carrera en eso ha sido intachable. Me pueden criticar que soy bueno o malo, pero soy intachable en todo esto", cerró.

