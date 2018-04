Pinilla: "No me comí dos días de concentración para venir a hacer este ridículo"

24Horas.cl Tvn

22.04.2018

La histórica derrota de Universidad de Chile ante Unión La Calera de este domingo caló hondo tanto en los hinchas como en los jugadores del club.

Así lo demostró el propio Mauricio Pinilla, autor del único tanto de los estudiantiles, quien, una vez finalizado el compromiso, fue muy autocrítico y asumió las responsabilidades del equipo por el estrepitoso resultado de 6-1 en contra.

El delantero negó que esto se hubiese producido por relajo -esta semana juegan por Copa Libertadores y ante los cementeros actuaron varios suplentes-, señalando que se tomó todo con mucha profesionalidad: "No vine a pasear acá, no me comí dos días de concentración (...) para venir a hacer este ridículo".

Además, aseveró que "no hay momentos para lamentarse, ni para bajar los brazos, ni la cabeza. Hay que asumir la responsabilidad y dar vuelta la pagina, viene un partido fundamental que nos estamos jugando el semestre", haciendo referencia al duelo que el equipo disputará este jueves ante Cruzeiro.

Por otra parte, Pinilla fue muy duro consigo mismo, aseverando que "yo en lo personal fui una vergüenza dentro de la cancha".

"Pido todas las disculpas posibles a la gente que vino hoy y esto no se va a volver a repetir", cerró el delantero.