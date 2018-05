Pinilla sobre Paredes: "Ojalá bata el récord de goleador, pero que no nos haga más goles a nosotros"

24Horas.cl TVN

18.05.2018

Una divertida reacción tuvo Mauricio Pinilla al ser consultado por el gran presente que está viviendo Esteban Paredes, quien está a sólo 13 goles de Francisco "Chamaco" Valdés para convertirse en el máximo goleador del fútbol chileno, donde acumula 202 tantos.

Y es que en diálogo con "La Magia Azul", el delantero de Universidad de Chile dijo que "los récords están para batirlos, ojalá lo haga, pero que no nos haga más goles a nosotros (risas)".

Pero los elogios para el capitán de Colo Colo no se detuvieron ahí, pues además "Pinigol" aseguró que "Esteban no tuvo la posibilidad de jugar mucho afuera y él tenía las capacidades de sobra para jugar en Europa, creo que su carrera hubiese sido muy diferente".

Finalmente, Pinilla respaldó el trabajo de Esteban Valencia en la banca de la U. "Lo veo como un ídolo del club, sabe lo que es la U y es capaz de entrenarla. Está haciendo un gran trabajo, recuperando el camino que teníamos a principios de año y hay que darle la opción para que muestre sus capacidades. La gente de casa sabe cómo funciona este club y estamos todos muy contentos por cómo está haciendo las cosas, con su staff y su equipo de trabajo".

PROGRAMACIÓN DECIMOCUARTA FECHA

Viernes 18 mayo

20:00 Universidad de Chile vs. Palestino

Sábado 19 de mayo

12:00 Deportes Iquique vs. Audax Italiano

15:00 Unión La Calera vs. O'Higgins

17:30 Unión Española vs. Colo Colo

Domingo 20 de mayo



15:00 Deportes Antofagasta vs. Everton

17:30 U. de Concepción vs. Universidad Católica

20:00 Curicó Unido vs. Huachipato

Lunes 21 de mayo

16:00 Deportes Temuco vs. San Luis