Dirigente de Barcelona hizo duras críticas a la 'U' por "intentar persuadir" a su entrenador

24Horas.cl TVN

10.05.2018

En Ecuador no cayó muy bien el interés de Universidad de Chile en contratar a Guillermo Almada, entrenador que tiene contrato vigente con el Barcelona de Guayaquil

Así lo evidenció Aquiles Álvarez, presidente de la comisión fútbol del club de Guayaquil, al denunciar en su cuenta en Twitter que la situación es una "falta de respeto".

"Esto es una falta de respeto enorme. Que un dirigente de club grande de Chile venga a querer persuadir al DT del equipo más grande de Ecuador con contrato vigente", comenzó diciendo el mandamás del club ecuatoriano.

Ronald Fuentes fue el blanco de las críticas (Foto: Photosport).

Pero sus palabras no quedaron ahí, ya que agregó que "se ha perdido el respeto en el fútbol hace mucho tiempo. Terrible, señor Fuentes".

Cabe destacar que Ronald Fuentes viajó a Ecuador para ir en busca de un entrenador que ocupe el lugar vacante que dejó Ángel Guillermo Hoyos, siendo Alfredo Arias y Almada los candidatos.

