Programación de la decimoquinta fecha y cómo está la tabla de posiciones del Campeonato Nacional

25.05.2018

Continúa la acción en el fútbol chileno. Tras una semana de duelos de Copa, este sábado arrancará la decimoquinta fecha del Campeonato Nacional y lo hará con el partido entre San Luis y el sublíder Universidad de Concepción.

Luego será el turno de Universidad de Chile, que buscará ante Huachipato un revitalizador triunfo para dejar atrás días negros, donde quedó eliminada de los torneos internacionales y de haber cedido puestos en el torneo.

Cerrando la jornada sabatina el líder Universidad Católica recibirá a Deportes Antofagasta, cuarto en la tabla.

Mientras que Colo Colo cerrará la fecha el lunes recibiendo a Unión La Calera, que marcha tercero en la clasificación.

PROGRAMACIÓN 15° FECHA

Sábado 26 de mayo

12:00 San Luis vs. Universidad de Concepción

15:00 Huachipato vs. Universidad de Chile

17:30 O'Higgins vs. Deportes Iquique

20:00 Universidad Católica vs. Deportes Antofagasta

Domingo 27 de mayo

12:00 Palestino vs. Curicó Unido

15:00 Everton vs. Deportes Temuco

17:30 Audax Italiano vs. Unión Española

Lunes 28 de mayo

20:00 Colo Colo vs. Unión La Calera