Promesa de Antofagasta se ilusiona con jugar en la U: "Ojalá se dé la opción"

23.12.2017

Universidad de Chile durante la próxima temporada, además del campeonato nacional y la Copa Chile, deberá afrontar la Copa Libertadores, por lo que la idea del club es reforzarse adecuadamente para poder luchar en todas las competencias.

Con este objetivo en mente aparece el nombre de Ángelo Araos, joven volante de 20 años de Deportes Antofagasta que tuvo un gran año en el cuadro nortino y que es del completo gusto del técnico ‘azul’ Ángel Guillermo Hoyos.

El deseo del jugador también es recalar en la U, aunque por ahora el traspaso no se ha concretado por diferencias entre los clubes en el aspecto monetario, pues los ‘universitarios’ ofrecieron 600 mil dólares por la mitad del pase del mediocampista, pero los ‘Pumas’ exigen un millón.

Pese a esto, Araos igualmente se manifestó entusiasmado ante la opción, sobre todo por la oportunidad de poder jugar la Copa Libertadores. “Claro que me gustaría ir a la U. Por lo que he leído hay una oferta, pero honestamente no sé qué pasa. Por ahí he leído que Antofagasta quiere más dinero por mi pase, pero yo no sé nada más”, indicó el volante a LUN.

“Es una gran oportunidad para mí. Es un club grande y la idea de jugar la Copa Libertadores me seduce. Ojalá que se dé la opción. Hice un buen campeonato este año”, cerró Araos.