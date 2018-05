Rafael Vaz desclasifica el entrevero que tuvo con Hoyos tras la goleada sufrida ante La Calera

El brasileño reconoció el conflicto que tuvo con el ex entrenador azul, aunque de todos modos le agradeció por traerlo a la 'U'.

Agencia Uno

10.05.2018

Rafael Vaz, defensor brasileño de Universidad de Chile, confirmó este jueves haber protagonizado un encontrón con el entonces entrenador azul Ángel Guillermo Hoyos, luego de manifestar su molestia por ser sustituido en el duelo con Unión La Calera.

El jugador cuyo pase pertenece a Flamengo reconoció hoy en el CDA el conflicto con el ex estratega del elenco colegial, aunque aclaró que “con Guillermo (Hoyos) continuamos siendo amigos”.

"Estoy muy agradecido de él porque me trajo a la U. Lo que pasó con él queda dentro de un camarín, fue después de un partido en que estábamos tristes. Quiero colocar un punto final a esto acá porque si conseguí adaptarme al fútbol chileno fue gracias a él”, indicó en rueda de prensa.

“La ‘U’ tiene que ser agradecida de él porque si estamos jugando una Copa Libertadores es gracias a él”, complementó.

Vaz aparece como pieza clave en el andamiaje de Esteban Valencia, luego de su buen rendimiento ante Racing y O’Higgins, por lo que estaría desde el primer minuto para enfrentar al líder Universidad Católica en San Carlos de Apoquindo. “Estoy muy feliz de estar en la ‘U’ y tengo que aprovechar las oportunidades que me dan. El profesor elegirá el mejor equipo para el domingo”, dijo.

“Es una obligación ganar este partido, porque el rival está a siete puntos de diferencia. Respetamos mucho a Católica, y nuestro equipo está preparándose para hacer un gran partido”, agregó.

A la hora de analizar al rival, Vaz señaló que “es un equipo que está haciendo una excelente campaña, que tiene mucho mérito. Cuando jugué contra ellos fue muy complicado, y creo que ahora será igual más tomando en cuenta que es un clásico. Será un gran partido y espero que la ‘U’ esté preparada y así traernos los tres puntos”.

Incluso, el oriundo de Sao Paulo entregó una particular visión de uno de los hombres más peligrosos en la UC, el volante argentino Diego Buonanotte. “Jugué contra él cuando estaba en Flamengo. Es un jugador muy rápido y muy inteligente, por lo que tenemos que estar siempre preparados y muy concentrados para enfrentarlo”, apuntó.

Para finalizar, el jugador de 29 años se refirió a la lucha por ganarse una camiseta de titular en la última línea azul. “Son grandes atletas y compañeros de equipo. Es una disputa muy sana, porque es un sector de nuestro equipo de mucha calidad y en que todos pueden jugar. Estoy aprendiendo mucho con ellos cada día porque todo es muy nuevo”, sentenció.

PROGRAMACIÓN DECIMOTERCERA FECHA

Viernes 11 mayo

20:00 Colo Colo vs. Deportes Iquique

Sábado 12 de mayo

12:00 San Luis vs. Unión La Calera

15:00 Huachipato vs. Palestino

20:00 Everton vs. Curicó Unido

Domingo 13 de mayo

12:00 Universidad Católica vs. Universidad de Chile

15:00 Deportes Temuco vs. Unión Española

17:30 Audax Italiano vs. O'Higgins