Raimundo Rebolledo: "Estoy feliz de que se me den las oportunidades"

Agencia Uno

11.04.2018

Raimundo Rebolledo, defensa de Universidad Católica, destacó este martes contar con cierta regularidad en el andamiaje del entrenador Beñat San José y adelantó lo que será la dura visita este sábado a O’Higgins por la fecha 9 del Campeonato Nacional.

El zaguero de 20 años viene de ser titular en la victoria del cuadro cruzado por 2-1 sobre Palestino, duelo que le permitió al elenco de la franja seguir al frente de lsa clasificación junto a Universidad de Chile.

Consultado por su presencia como estelar ante los ‘árabes’, Rebolledo declaró en rueda de prensa que “en lo personal, estoy feliz de que se me den las oportunidades y trato de aprovecharlas al máximo. Además, mis compañeros me han dado bastante confianza y me apoyan, me dicen lo que tengo que corregir”.

En cuanto al desempeño de la UC ante los de colonia, el oriundo de Concepción señaló que “me parece que hicimos un buen partido. Palestino salió hacer lo suyo, ellos nos esperaron bastante y cerraron bien los espacios. Nosotros buscamos hacer nuestro juego, somos un equipo de momentos, cuando hay que ser directos, somos directos”.

De cara al duelo con los celestes de Rancagua, el defensor indicó que “ya estamos pensando en O´Higgins, ellos vienen bastante bien, a pesar de que perdieron ante Unión Española. Se ve que es un equipo bastante sólido, que saben a lo que juegan, pero ya estamos pensando en sus deficiencias y lo que tenemos que mejorar nosotros”.

Para finalizar, Rebolledo no cree que a Católica lo perjudiquen con los arbitrajes. “No sé si se nos carga la mano a nosotros, pero el penal (ante Palestino) claramente fue un error. Sin embargo, no nos enfocamos en eso y seguimos concentrados en el partido, tratando de buscar la victoria y que estas situaciones no nos saquen del partido”, sentenció.