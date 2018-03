Revisa todos los goles de la sexta fecha del Campeonato Nacional 2018

24Horas.cl TVN

19.03.2018

Mucha acción y goles hubo en la sexta fecha del Campeonato Nacional 2018, donde Universidad Católica sigue imparable tras derrotar por 3-1 a Unión Española.

Los cruzados sumaron así su sexto triunfo en seis partidos disputados, con lo que continúa firme en la cima de la tabla de posiciones.

En segundo lugar marcha Universidad de Chile, que se impuso en la agonía por 1-0 a Everton.

Mientras que Colo Colo se distanció del líder al caer por 2-1 como visita ante Universidad de Concepción en un polémico partido en el Ester Roa.

La fecha se cerrará este lunes con el partido entre Huachipato y Unión La Calera a las 20:00 horas en el estadio CAP de Talcahuano.

Revisa los goles a continuación:

PROGRAMACIÓN SÉPTIMA FECHA

Viernes 30 de marzo

18:00 Audax Italiano vs. Universidad de Chile

Sábado 31 de marzo

12:00 Colo Colo vs. Universidad Católica

15:00 Huachipato vs. Everton

17:30 O'Higgins vs. San Luis

20:30 Curicó Unido vs. Deportes Temuco

Domingo 1 de abril

12:00 Deportes Iquique vs. U. de Concepción

15:00 Palestino vs. Deportes Antofagasta

17:30 Unión La Calera vs. Unión Española