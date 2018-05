Roberto 'Cóndor' Rojas es el candidato de Aníbal Mosa para la gerencia deportiva de Colo Colo

El ex presidente y actual integrante del directorio de Blanco y Negro aseguró que incluso ya tuvo una reunión con el ex arquero.

24Horas.cl TVN

16.05.2018

Aníbal Mosa reveló que tiene en mente el nombre de Roberto 'Cóndor' Rojas como futuro gerente deportivo de Colo Colo, cargo que en el Cacique se encuentra vacante desde julio de 2017.

En conversación con AS, el ex presidente de Blanco y Negro y actual miembro del directorio aseguró que incluso ya se había reunido con el ex arquero.

"Mi candidato era el 'Cóndor' Rojas, antes de dejar la presidencia tuve una reunión con él en Santiago, pero no lo alcanzamos a tener. Lo voy a proponer, es un referente colocolino y reúne todas las condiciones para ser un buen gerente técnico", dijo el empresario puertomontino.

Cabe recordar que la gerencia técnica de los albos se encuentra vacante desde mediados del año pasado cuando Óscar Meneses dejó su cargo.