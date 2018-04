Roberto Tobar será el árbitro del Superclásico entre U. de Chile y Colo Colo

Agencia Uno

12.04.2018

El árbitro Roberto Tobar será el encargado de impartir justicia este domingo en el derbi del balompié nacional entre Universidad de Chile y Colo Colo, a disputarse a las 12:00 horas en el Estadio Nacional y válido por la novena fecha del Campeonato Nacional 2018.

Tobar estuvo al frente de los dos superclásicos disputados el año pasado, el 7 de abril en el empate 2-2 en el Nacional y el 27 de agosto en el 4-1 de los albos sobre los azules, y ahora nuevamente será el encargado de dirigir a los clubes más populares del país.

El juez central estará secundado en el reducto ñuñoíno por Carlos Astroza y Raúl Orellana como asistentes por las bandas, mientras que César Deishler será el cuarto árbitro.

El choque en el principal coliseo deportivo del país encuentra ambos equipos en momentos disímiles. El elenco colegial llega como líder del torneo con 21 puntos y con siete triunfos consecutivos, mientras que el equipo de Guede está inmerso en una crisis con tres derrotas en sus últimas cinco presentaciones.

Por la fecha 8, el elenco que dirige Ángel Guillermo Hoyos superó con cierta dificultad en Ñuñoa por 2-1 a Curicó Unido y el ‘Cacique’ de un cuestionado Pablo Guede perdió en la agonía por 1-0 en su visita a San Luis.

PROGRAMACIÓN NOVENA FECHA

Viernes 13 de abril

20:00 Unión La Calera vs. U. de Concepción

Sábado 14 de abril

12:00 Palestino vs. Everton

15:00 O'Higgins vs. Universidad Católica

20:00 Curicó Unido vs. Deportes Antofagasta

Domingo 15 de abril

12:00 Universidad de Chile vs. Colo Colo

15:00 Deportes Iquique vs. Unión Española

17:30 Huachipato vs. Deportes Temuco

20:00 Audax Italiano vs. San Luis