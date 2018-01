Rodrigo Meléndez: "Ahora las mañas las pillan muy rápido"

Alvaro Castillo

31.01.2018

Hace unos años Rodrigo "Kalule" Meléndez dejó las canchas de fútbol profesional. El ex jugador dio un paso al costado y decidió sentarse en la banca técnica a dirigir y transmitir sus conocimientos.

El ahora director técnico rompió el silencio que lo caracteriza y conversó con 24horas.cl para hacer un repaso de su carrera futbolística, donde tuvo buenos pasos por Argentina, Chile y la camiseta de la selección nacional

¿Cómo fue pasar de las inferiores de Colo Colo a inferiores de Magallanes?

Partí en las inferiores de Colo Colo donde no tuve mucha fortuna, fui echado y caí en Magallanes donde tuvimos una gran formación. Tuvimos profesores muy capacitados como Mario Moreno, uno de los grandes formadores del fútbol chileno o don Juan Machuca, eso me ayudó bastante para el crecimiento personal. En Cobreloa también hubo técnicos que me ayudaron en el proceso.

¿Cómo calificas tu etapa en Colo Colo?

Fue bastante buena, muy positiva. Los primeros años con Claudio (Borghi) tuvimos una final de Copa Sudamericana, el tetracampeonato y luego dos títulos más uno con Marcelo (Barticcioto) y otro con Hugo Tocalli. Fuero buenos años donde fuimos protagonistas siempre, un buen pasar lleno de mucho éxito.

¿Cuál fue el jugador que más te complicó?

Son varios, más en la posición que estoy yo, donde en el equipo contrario juegan los más habilidosos siempre. Pero si tuviera que mencionar alguno yo diría que Juan Román Riquelme, sin duda que me costó marcarlo. Totalmente habilidoso y con una toma de decisiones espectacular. Cuando iba encima de la marca ya no tenía el balón, aparte era grandote y cubría bien la posición.

¿Existen ciertas mañas para controlar al rival?

Ahora las mañas las pillan muy rápido, por las cámaras. Antiguamente teníamos cierto margen porque no éramos tan enfocados, pero hoy con los avances de tecnología que hay dentro de la cancha es muy difícil. Pero uno logra enseñar ciertas cosas a ver si puede servir en el desarrollo del partido.

¿Cabe un Rodrigo Meléndez en el Colo Colo actual?

No ya no, ahora está todo más dinámico, mucho más rápido. En ese tiempo teníamos ciertas licencias y el fútbol era menos físico que en la actualidad, era más táctico y técnico. No me preocupo si cabría o no pero hoy es mucho más complejo.

Selección chilena

"Ya jugar en la selección es lo que aspira cualquier jugador, siempre se quiere debutar en algún equipo y después defender a tu país. Ya partiendo de esa base estoy tremendamente orgulloso. después me tocó jugar una cantidad de partidos en Eliminatorias y Copa América que lo disfruté muchísimo, se toma con responsabilidad que es representar a tu país, pero feliz".