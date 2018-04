Rodrigo Meléndez elige el jugador que más le costó marcar

24Horas.cl TVN

04.04.2018

Hace unos días, Rodrigo "Kalule" Meléndez conversó con 24Horas.cl donde hizo un repaso de su carrera y sus próximos desafíos (ver nota), destacando la elección que realizó respecto al jugador que más le costó marcar.

Conocido por haber sido un volante de contención "mañoso", Meléndez eligió: "Si tuviera que mencionar alguno yo diría que Juan Román Riquelme".

"Sin duda que me costó marcarlo. Totalmente habilidoso y con una toma de decisiones espectacular. Cuando iba encima de la marca ya no tenía el balón, aparte era grandote y cubría bien la posición", argumentó.

Entrevista con Rodrigo Meléndez: "Mi intención es dirigir" El "Kalule" conversó con 24Horas.cl donde comentó algunos aspectos de su carrera como jugador y ahora sus desafíos como entrenador.









¿Existen ciertas mañas para controlar al rival?

Ahora las mañas las pillan muy rápido, por las cámaras. Antiguamente teníamos cierto margen porque no éramos tan enfocados, pero hoy con los avances de tecnología que hay dentro de la cancha es muy difícil. Pero uno logra enseñar ciertas cosas a ver si puede servir en el desarrollo del partido.

¿Cabe un Rodrigo Meléndez en el Colo Colo actual?

No ya no, ahora está todo más dinámico, mucho más rápido. En ese tiempo teníamos ciertas licencias y el fútbol era menos físico que en la actualidad, era más táctico y técnico. No me preocupo si cabría o no pero hoy es mucho más complejo.