Rodrigo Melendéz: "Se deberían respetar un poco más los procesos técnicos"

El ex jugador de Colo Colo conversó con 24horas.cl sobre su nueva vida como entrenador y sus aspiraciones.

Alvaro Castillo

31.01.2018

Rodrigo Meléndez dejó el fútbol profesional pero no se ha desligado del deporte. El ex jugador de Colo Colo y la Selección está dando sus primeros pasos como entrenador.

En su última experiencia salió tercero con la Selección Chilena del Sifup en el torneo FIFPro, el cual se llevó a cabo en Paraguay, y que contó con jugadores como Hans Martínez (ahora en Universidad de Concepción), Waldo Ponce, entre otros.

Tu primera experiencia como DT fue en San Antonio y luego de un año no renovaron ¿porqué?

Son decisiones. Lo que pasa es que esos equipos se manejan con contratos a un año y hacen algún análisis. En lo futbolístico nos fue bien junto al cuerpo técnico, salimos segundos y estuvimos a punto de Iberia que fue el que subió ese año y se hizo una gran campaña.

La respuesta al por qué no se respetó el proceso, de verdad que no llegó porque ni siquiera tuvimos conversaciones nuevamente con los dirigentes por sí o por un no. Quedamos con bastantes dudas de qué habrá pasado pero son decisiones que toman los directivos y uno tiene que acatar.

¿Crees que en Chile se deberían respetar más los procesos?

Por lo general, sí. Dar un poco más de tiempo es lo ideal dentro de los procesos que tiene uno como técnico. Muchas veces el andar rápido no resulta, sin embargo, después uno le logra tomar la mano puede que le vaya mejor.

Campeonato FIFPro con el Sifup

¿Cuál es tu evaluación?

En el campeonato creo que se tuvo un gran desempeño, de todos los muchachos dentro de la cancha y con buen comportamiento también fuera de ella.

Estaban bajo un régimen de concentración que lo respetaron de la mejor manera, estaban representando a Chile y estuvieron a la altura todos los jugadores. Fue un torneo bien organizado, con buena infraestructura que hace que los muchachos se sientan activos, sienten las ganas de seguir luchando por mantenerse en actividad dentro de la disciplina.

Teníamos gente importante con un gran recorrido como Hans (Martínez) Waldo (Ponce), que fueron figuras fundamentales junto a Claudio Muñoz que fue la línea de tres. Después estaba Francisco Pizarro y Oliver Toledo que han tenido grandes desempeños en la primera división y también mucha gente joven. Estuvimos a muy poco de haber pasado a la final.

¿Están capacitados para jugar en primera división?

Sí, la verdad que están bastante bien, hubo un día que jugamos dos partidos y estaban en óptimas condiciones. El plantel que viajó está totalmente preparado y se armó un grupo buenísimo. Se les notó bastante bien frente a selecciones que no eran menor como la de Paraguay o Colombia, espero que a los muchachos les pueda llegar alguna oportunidad porque sé que están capacitados.

¿Proyecciones como DT?

La idea es dirigir siempre, el objetivo es tener algún equipo. Tuve algunas conversaciones con clubes importantes pero no se dio, sin embargo estuvimos ahí. Hay que estar actualizado para que el día que se presente una oportunidad estar a la altura de la circunstancia y que te pueda ir bien. Pero tranquilo, la posibilidad va a llegar.

¿Algún técnico que te haya marcado?

Yo creo que uno va sacando lo positivo de los técnicos con el objetivo de ahora poder usarlo. Tuve buenos técnicos a lo largo de mi carrera y sería injusto mencionar a uno. Siempre uno rescata tips de ellos para aplicarlos en la actualidad es difícil encontrar un técnico que me represente porque cada uno tiene su sello y a eso se le suma lo que uno rescató de los técnicos que tuvo en la etapa de jugador.