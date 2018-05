Ronald Fuentes: "Esperemos que en dos semanas ya podamos tener DT definido"

El gerente deportivo de Universidad de Chile aseguró que el nuevo técnico viene del extranjero y que no está entre los nombres que se han rumoreado.

07.05.2018

Esteban Valencia seguirá en el banco de Universidad de Chile para el esperado clásico ante la UC, ya que el gerente deportivo de los azules, Ronald Fuentes, explicó que todavía falta para definir al nuevo entrenador del club.

"Esperemos que en dos semanas más ya podamos tener definido quién es el nuevo técnico de la U”, comentó en diálogo con BioBioDeportes.

Respecto a quién será el elegido para reemplazar a Guillermo Hoyos, Fuentes aseguró que "han salido muchos nombres, lo que igual es bueno porque no va por ahí lo que estamos buscando y nos deja trabajar tranquilos“.

Fuentes reveló que el nuevo DT para la U "viene del extranjero" y que se encuentran en etapa de entrevistas con los candidatos "para después realizar los informes y en función de eso, tomar una decisión que sea la más adecuada para potenciar futbolísticamente al plantel”, explicó.

Entre los nombres que han aparecido para asumir en Universidad de Chile destacan los nombres de Ramón Díaz, Frank Kudelka, Alfredo Arias y Guillermo Almada.

PROGRAMACIÓN DECIMOTERCERA FECHA

Viernes 11 mayo

20:00 Colo Colo vs. Deportes Iquique

Sábado 12 de mayo

12:00 San Luis vs. Unión La Calera

15:00 Huachipato vs. Palestino

20:00 Everton vs. Curicó Unido

Domingo 13 de mayo

12:00 Universidad Católica vs. Universidad de Chile

15:00 Deportes Temuco vs. Unión Española

17:30 Audax Italiano vs. O'Higgins

RESULTADOS DUODÉCIMA FECHA

Unión Española 4-0 San Luis

Deportes Iquique 2--2 Curicó Unido

Deportes Antofagasta 3-2 Deportes Temuco

Unión La Calera 1-0 Audax Italiano

Universidad Católica 3-1 Huachipato

O'Higgins 0-1 Universidad de Chile

Palestino 1-2 Universidad de Concepción

Colo Colo 3-1 Everton