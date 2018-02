Sebastián Roco podría reforzar a Deportes Melipilla: "Lo están evaluando"

24Horas.cl TVN

21.02.2018

Deportes Melipilla podría volver a sorprender en el mercado de transferencias de Primera B, ya que el cuerpo técnico encabezado por Carlos Encinas está evaluando sumar al equipo a Sebastián Roco.

En diálogo con CDF, el asesor deportivo del equipo, Óscar Meneses, reconoció: "Solicitó entrenar con nosotros y el cuerpo técnico lo está evaluando. Todos saben lo que es Sebastián, él ha tenido una trayectoria en el fútbol. Vamos a ver si lo podemos incorporar a él, tenemos plazo hasta la próxima semana".

Roco, de 34 años, ha militado en su carrera en equipos como Santiago Wanderers, Deportes Temuco, Cobreloa, Gimnasia y Esgrima de Argentina, entre otros. Además participó en la Copa América 2007 con la Selección.

En el actual plantel de los "Potros" destacan varios nombres de experiencia en Primera División como Boris Rieloff, Mathías Vidangossy, Emilio Hernández, José Luis Cabión y el portero Jaime Bravo.

PROGRAMACIÓN CUARTA FECHA

Viernes 23 de febrero

20:00 Barnechea vs. Ñublense

Sábado 24 de febrero

18:00 Santiago Morning vs. Deportes Melipilla

Domingo 25 de febrero

12:00 Deportes La Serena vs. Coquimbo Unido

18:00 Deportes Copiapó vs. Puerto Montt

18:00 Magallanes vs. Santiago Wanderers

18:00 San Marcos vs. Cobreloa

Martes 27 de febrero

20:00 Rangers vs. Deportes Valdivia