Sergio Navarro y la goleada que sufrió la U: "Estamos haciendo el soberano ridículo"

23.04.2018

Indignado. Así se mostró el histórico ex lateral de Universidad de Chile, Sergio Navarro, tras la dura goleada que sufrió el elenco azul por 1-6 ante Unión La Calera por el Campeonato Nacional.

Navarro, quien brilló en el recordado "Ballet Azul", no sólo criticó a los jugadores sino también al técnico Ángel Guillermo Hoyos por alinear un equipo alternativo.

"Uno que jugó al fútbol no se lo explica. La U jugó su anterior partido el jueves pasado, y me va a decir que no puso a los titulares el domingo pensando en este jueves por qué están cansados. ¿Acaso están subiendo el Himalaya? En dos o tres días un jugador profesional tiene que estar en condiciones físicas para enfrentar otro partido. No nos vendan más la pomada, eso es lo que más furia me da. Venden la pomada y después comparan a los jugadores con los del Barcelona. Estamos haciendo el soberano ridículo en el fútbol chileno", disparó Navarro en diálogo con radio Cooperativa.

"No creo que una victoria en Brasil haga olvidar esto, porque esta derrota ya quedó en los anales del fútbol chileno. Van a pasar 10 años más y le van a sacar a los hinchas de la U que Calera les hizo seis. Estas cosas no se olvidan. En el año 61 nosotros salimos de vacaciones, volvimos y a los dos días nos enfrentamos a Millonarios. Perdimos por 6-1 igual que el del domingo y eso, a pesar de los años que han pasado, a mí no se me ha olvidado ni se me va a olvidar mientras viva porque los azules somos así. Nos dolió hasta el alma", cerró.