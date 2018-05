Sergio Vargas revela cuál sería su cuerpo técnico en la U

24Horas.cl TVN

22.05.2018

"Presenté un proyecto manifestando en relación a mi conocimiento del club lo que yo haría con el equipo, la forma de jugar, los diferentes sistemas de juego que utilizaríamos y la promoción de los jugadores jóvenes".

Así Sergio Bernabé Vargas, en diálogo con ADN, reconoció la reunión que tuvo con dirigentes de Universidad de Chile para sumarse como candidato para asumir en el primer equipo azul.

Vargas, considerando su experiencia en el equipo azul, argumentó que "sé muy bien de qué manera y de qué forma tiene que jugar el jugador de la U y además, cómo quiere la gente que juegue".

En la oportunidad, el histórico portero de la U reveló incluso cuál sería su cuerpo técnico en caso de ser el elegido por Universidad de Chile, detallando que: "me reuní la semana pasada junto a Jorge Pautasso (ex ayudante de Gerardo Martino), que sería mi ayudante uno, porque también va a ir Raúl Aredes (ex jugador azul en 1994)".

"De preparador físico va a estar Nelson Garrido y otro ayudante de Nelson, que estamos definiendo. En total vamos a ser cinco, un buen cuerpo técnico con mucha capacidad, calidad y experiencia", agregó.

Por ahora Universidad de Chile está a cargo de Esteban Valencia, quien esta noche tendrá el desafío de enfrentar a Vasco da Gama con la posibilidad de pasar a la Copa Sudamericana.

PROGRAMACIÓN:

Fecha final Grupo 5 Copa Libertadores.



Universidad de Chile vs. Vasco da Gama.

Martes 22 de mayo

20:30 horas

Estadio Nacional

*Transmite Fox Sports 1 Premium

PROBABLES FORMACIONES:

Universidad de Chile: Fernando de Paul; Alejandro Contreras, Rafael Vaz, Gonzalo Jara, Jean Beausejour; Felipe Seymour, David Pizarro, Gustavo Lorenzetti; Yeferson Soteldo, Guerra (o Caroca) y Mauricio Pinilla. DT: Esteban Valencia.

Vasco da Gama: Martín Silva; Rafael, Breno, Werley, Henrique - Picachu, Silva, Galhardo, Desábato, Wagner; Ríos. DT: Zé Ricardo.