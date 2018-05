Sergio Vargas y su frustrada llegada a la U: "Sabía que era muy difícil"

24Horas.cl TVN

25.05.2018

Un día después de que Universidad de Chile anunciara a Frank Kudelka como su nuevo entrenador, el histórico portero de los azules, Sergio Vargas, se refirió a su frustrada llegada como DT.

"De ilusionar, uno se ilusiona bastante, sobre todo tratándose del club de mi vida. Pero sabía que era muy difícil porque competías con técnicos de trayectoria", comentó en diálogo con el webshow El Deportivo de La Tercera.

Vargas sostuvo que su propuesta para asumir en el primer equipo apuntaba al conocimiento que tenía de la institución. "En ese sentido, tengo muchísimo conocimiento de todo y sé lo que significa jugar en la U, ponerse esa camiseta, estar en el lugar que están hoy los jugadores, porque la pasamos bien, la pasamos mal. Hay mucha experiencia, mucha vivencia. Y además porque yo estuve en el papel que están ellos hoy y sé cómo se podría manejar y de qué forma”, argumentó.

Vargas había adelantado anteriormente que en caso de haber sido el elegido por la dirigencia azul, su cuerpo técnico lo iba a integrar Jorge Pautasso (ex ayudante de Gerardo Martino) y Raúl Aredes (ex jugador azul en 1994).

