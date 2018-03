Así marcha la tabla de posiciones de la Primera B

24Horas.cl TVN

05.03.2018

El triunfo de Rangers ante Deportes Copiapó en condición de local por 4-2 fue el encuentro que dio por finalizada la quinta fecha del torneo de Primera División B que por ahora lideran Cobresal y Santiago Morning.

Mientras el cuadro minero ganó por 2-0 a Ñublense, el equipo autobusero se impuso por la misma cifra a Santiago Wanderers en condición de visitante, profundizando aún más la crisis del cuadro porteño.

PROGRAMACIÓN SEXTA FECHA

Viernes 16 de marzo

20:00 Barnechea vs. Rangers

Sábado 17 de marzo

20:00 Coquimbo Unido vs. Puerto Montt

20:00 Deportes La Serena vs. Santiago Morning

Domingo 18 de marzo

18:00 Cobreloa vs. Deportes Valdivia

18:00 Deportes Copiapó vs. Wanderers

18:00 San Marcos vs. Deportes Melipilla

19:00 Ñublense vs. Unión San Felipe

Lunes 19 de marzo

17:30 Magallanes vs. Cobresal