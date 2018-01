Trastienda: El llamativo "detalle" de Esteban Paredes y la ira de los hinchas de la UC con Voboril

24Horas.cl TVN

Un "llamativo" Paredes:

El capitán de Colo Colo sorprendió con un llamativo "detalle" durante el clásico ante Universidad Católica, el cual comenzó en la banca de suplentes e hizo su ingreso en el segundo tiempo. Y es que el delantero lució unos botines de color dorado que llamaron la atención de todos los espectadores en el estadio La Portada de La Serena.

Ira por Voboril:

Era un duelo de pretemporada, pero igualmente los hinchas de Universidad Católica no perdonaron a Germán Voboril por el nivel que mostró en el partido. Los fanáticos criticaron duramente al lateral argentino, a quien incluso convirtieron en Trending Topic en Twitter. "Voboril no puede ser titular, falta un 9 de peso y alguien que le dé una mano a Bounanotte en la creación", "Que mal marca Voboril, Opazo lo tiene loco por la banda" y "Voboril no marca ni genera juego, ojo es un pasadizo, urgente un lateral izquierdo", fueron algunos de los comentarios en la red social.

Preocupación por falta de refuerzos:

El encuentro entre Colo Colo y Universidad Católica se disputó bajo gran preocupación por parte de los hinchas albos. Esto por la falta de refuerzos a dos semanas del inicio del campeonato nacional. Y es que tras el frustrado fichaje de Lucas Barrios, ahora se cayó el arribo de Francisco Silva, quien estuvo cerca de llegar, y se complicó el de Carlos Carmona ante la resistencia del Atlanta United de dejarlo partir.

El próximo martes 23 de enero se realizará la Noche Alba y hasta ahora el Cacique sólo ha conseguido el fichaje de Brayan Cortés.