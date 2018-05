Tribunal de Disciplina castigó con dos fechas a Sebastián Abreu por su "día de furia"

24Horas.cl TVN

08.05.2018

Sebastián Abreu conoció este martes su castigo por parte del Tribunal de Disciplina de la ANFP, luego del "día de furia" que tuvo el pasado 28 de abril en la igualdad 0-0 de Audax Italiano con Deportes Antofagasta.

Pese a que se presumía que el uruguayo podía recibir hasta diez fechas de sanción por lanzar una mesa hacia unos hinchas itálicos, finalmente el 'Loco' sólo se ausentará por dos compromisos.

Las razones por las que Abreu, que no continuaría en la escuadra de La Florida tras el receso por el Mundial, no recibió un castigo mayor se debería a su buena conducta anterior y a que, según dijo en su defensa, su intención no era agredir a los fanáticos.

De esta forma, el mundialista uruguayo se perderá los partidos ante O'Higgins y Deportes Iquique.

PROGRAMACIÓN DECIMOTERCERA FECHA

Viernes 11 mayo

20:00 Colo Colo vs. Deportes Iquique

Sábado 12 de mayo

12:00 San Luis vs. Unión La Calera

15:00 Huachipato vs. Palestino

20:00 Everton vs. Curicó Unido

Domingo 13 de mayo

12:00 Universidad Católica vs. Universidad de Chile

15:00 Deportes Temuco vs. Unión Española

17:30 Audax Italiano vs. O'Higgins

RESULTADOS DUODÉCIMA FECHA

Unión Española 4-0 San Luis

Deportes Iquique 2--2 Curicó Unido

Deportes Antofagasta 3-2 Deportes Temuco

Unión La Calera 1-0 Audax Italiano

Universidad Católica 3-1 Huachipato

O'Higgins 0-1 Universidad de Chile

Palestino 1-2 Universidad de Concepción

Colo Colo 3-1 Everton