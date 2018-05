El delantero "de moda" que interesaría en Universidad Católica para el segundo semestre

24Horas.cl TVN

15.05.2018

Universidad Católica, líder absoluto del Campeonato Nacional, irá en busca de al menos un delantero cuando se abra el mercado de fichajes en el receso mundialista que vivirá el torneo.

Y en ese contexto, los cruzados estarían siguiendo desde muy cerca a Stefan Pino, atacante de Deportes Melipilla, que actualmente está en boca de todos al ser citado por Reinaldo Rueda a un nuevo microciclo de entrenamientos de la Selección Chilena.

Stefan Pino: De chofer de Uber a la Selección Chilena

El joven delantero fue llamado por Rueda para integrarse a la Roja.









Según informó ADN, el elenco de San Carlos de Apoquindo sigue desde hace varios meses al jugador cuya principal característica es su juego aéreo al medir 1,99 metros.

Cabe recordar que cuando se abra el libro de pases, los equipos de Primera Divisón pueden sumar hasta tres jugadores que no provengan de la misma competencia.

Los cruzados quieren sumar más "poder de fuego" a su ataque (Foto: Photosport).

PROGRAMACIÓN DECIMOCUARTA FECHA

Viernes 18 mayo

20:00 Universidad de Chile vs. Palestino

Sábado 19 de mayo

12:00 Deportes Iquique vs. Audax Italiano

15:00 Unión La Calera vs. O'Higgins

17:30 Unión Española vs. Colo Colo

Domingo 20 de mayo



15:00 Deportes Antofagasta vs. Everton

17:30 U. de Concepción vs. Universidad Católica

20:00 Curicó Unido vs. Huachipato

Lunes 21 de mayo

16:00 Deportes Temuco vs. San Luis

RESULTADOS DECIMOTERCERA FECHA

Colo Colo 0-0 Deportes Iquique

San Luis 1-2 Unión La Calera

Huachipato 1-1 Palestino

U. de Concepción 3-2 Deportes Antofagasta

Everton 1-1 Curicó Unido

Universidad Católica 1-1. Universidad de Chile

Deportes Temuco 2-0 Unión Española

Audax Italiano 1-2 O'Higgins