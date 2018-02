Universidad Católica descartó supuesto doping de Germán Voboril

Agencia Uno

07.02.2018

El cuerpo médico de Universidad Católica, encabezado por el doctor Fernando Yáñez, salió al paso de las informaciones que aseguraban que el volante Germán Voboril había dado positivo en un control antidoping, descartando de plano la situación y calificándola de grave ya que "atenta contra la honra del jugador".

Según dio a conocer el jefe médico de la UC Voboril tuvo "una patología médica que requiere tratamiento de un fármaco que está en el listado de los medicamentos restringidos. restringidos".

Matías Dituro fue elegido por los hinchas como el jugador de la fecha Leer más

"Nosotros tenemos la constancia formal por escrito de la aprobación de la AOT, que es la autorización para usos de fármacos. No existe otra condición o situación irregular. Quiero señalarles además que me comuniqué personalmente con el Presidente de la Comisión Nacional Antidoping, Iván Herrera, que me pidió que les reiterara exactamente lo mismo, que le transmitiera al deportista la tranquilidad", explicó.

Finalmente, el facultativo sostuvo que "me parece grave, porque esto atenta contra la honra del deportista, esto perjudica su carrera profesional, y creo que todos tenemos que ser realmente serios al transmitir información falsa o filtrar información que ni siquiera está en poder de la Organización Nacional de Control de Doping".

"El jugador no ha cometido ninguna falta. Se han seguido todas las normas que el reglamento internacional exige y está la aprobación previa al uso del fármaco y previa al día del control, que por lo demás fue presentada en la situación de control el mismo día en que fue realizado, por lo tanto, no fue un doping positivo del jugador que hemos mencionado", cerró.