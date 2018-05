Universidad Católica vs. Universidad de Chile: Horario, formaciones y dónde ver el clásico

24Horas.cl TVN

11.05.2018

Universidad Católica recibirá a Universidad de Chile este domingo en el Estadio San Carlos de Apoquindo en una nueva versión del clásico universitario por la fecha 13 del Campeonato Nacional.

Para este partido, los cruzados quieren seguir escapándose en la punta del torneo, donde marchan líderes con 31 puntos, a cinco de su más cercano perseguidor Universidad de Concepción y a 7 de los azules, que ahora quieren acortar distancias y seguir escalando en el torneo.

Programación:

Universidad Católica vs. Universidad de Chile | Domingo 13 de mayo | 12:00 horas | Transmite CDF Premium y HD.

Probables formaciones:

Universidad Católica: Matías Dituro; Raimundo Rebolledo, Germán Voboril, Germán Lanaro, Benjamín Kuscevic; José Pedro Fuenzalida, Luciano Aued, Carlos Lobos; David Llanos, César Munder y Diego Buonanotte.

Universidad de Chile: Fernando De Paul; Matías Rodríguez, Jara (o Contreras), Vaz, Beausejour; Felipe Seymour, Lorenzo Reyes, Gustavo Lorenzetti (o Pizarro), Ángelo Araos; Díaz y Guerra.

PROGRAMACIÓN DECIMOTERCERA FECHA

Viernes 11 mayo

20:00 Colo Colo vs. Deportes Iquique

Sábado 12 de mayo

12:00 San Luis vs. Unión La Calera

15:00 Huachipato vs. Palestino

20:00 Everton vs. Curicó Unido

Domingo 13 de mayo

12:00 Universidad Católica vs. Universidad de Chile

15:00 Deportes Temuco vs. Unión Española

17:30 Audax Italiano vs. O'Higgins

20:00 Univrsidad de Concepción vs. Deportes Antofagasta