Universidad de Chile intentará el préstamo de Felipe Mora

El goleador no sería considerado la próxima temporada por Cruz Azul, surgiendo la oportunidad para volver a tenerlo en el fútbol chileno.

18.05.2018

Una delantera de lujo podría tener Universidad de Chile a partir de la próxima temporada, ya que los azules intentarán volver a tener en el equipo a Felipe Mora, quien actualmente milita en el Cruz Azul.

Así al menos lo informa El Mercurio que sostiene que, considerando que el club cementero buscaría otro goleador para el equipo, "en la U analizan las fórmulas para lograr el préstamo del atacante chileno".

Universidad de Chile también intenta sumar como refuerzo a Mauricio Isla, sin embargo Arturo Jiménez, representante del seleccionado nacional, fue contundente: "No es éste el momento. Le queda mucha carrera en Europa".

La lista de jugadores que terminan contrato en Universidad de Chile

un total de 12 futbolistas finalizan contrato en diciembre con la U, de los cuales tres son en junio próximo: Rodríguez, Fabián Monzón y Lorenzo Reyes.

De estos jugadores, Monzón no continuaría, al igual que Rodríguez, mientras que por el volante Lorenzo Reyes se está negociando para que continúe en Universidad de Chile.

Para diciembre en tanto finalizan su vínculo: Jean Beausejour, Gonzalo Jara, David Pizarro, Felipe Seymour, Rafael Caroca, Christian Vilches, Rafael Vaz, Armando Cooper y Jonathan Zacaría.

La continuidad o no de estos jugadores las deberá definir el próximo entrenador de la U que, por ahora, la dirigencia azul sigue en su búsqueda.

