Universidad de Chile podrá contar con Pinilla y Jara para el clásico

24Horas.cl TVN

08.05.2018

Comienza la cuenta regresiva para que se dispute el Clásico Universitario y en Universidad de Chile la pregunta sigue siendo si podrán contar o no para este partido con sus principales figuras.

Según informa El Mercurio, Mauricio Pinilla superó una gastroenteritis y "los dolores en sus tobillos disminuyeron por lo que se da por descontada su actuación frente a los cruzados".

En tanto sobre Gonzalo Jara, el mismo medio, asegura que el defensor estaría a disposición, mientras que el venezolano Yeferson Soteldo será evaluado en los próximos días para saber si podrá o no estar ante la UC.

¿Johnny Herrera? El capitán de la U sostuvo que "haré todos los esfuerzos para tratar de estar, pero no lo sé. No me quiero apurar", detallando que no contempla operarse para solucionar sus problemas lumbares. "Solo lo haría en un caso extremo", aseguró.

PROGRAMACIÓN DECIMOTERCERA FECHA

Viernes 11 mayo

20:00 Colo Colo vs. Deportes Iquique

Sábado 12 de mayo

12:00 San Luis vs. Unión La Calera

15:00 Huachipato vs. Palestino

20:00 Everton vs. Curicó Unido

Domingo 13 de mayo

12:00 Universidad Católica vs. Universidad de Chile

15:00 Deportes Temuco vs. Unión Española

17:30 Audax Italiano vs. O'Higgins

RESULTADOS DUODÉCIMA FECHA

Unión Española 4-0 San Luis

Deportes Iquique 2--2 Curicó Unido

Deportes Antofagasta 3-2 Deportes Temuco

Unión La Calera 1-0 Audax Italiano

Universidad Católica 3-1 Huachipato

O'Higgins 0-1 Universidad de Chile

Palestino 1-2 Universidad de Concepción

Colo Colo 3-1 Everton