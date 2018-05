Wanderers va por jugadores de la U y Colo Colo para reforzarse

24Horas.cl TVN

08.05.2018

Con el objetivo de mejorar la actual campaña y soñar con el retorno a Primera División, Santiago Wanderers ya comienza a evaluar posibles refuerzos para la segunda parte del año, apareciendo ya dos candidatos.

Según informa El Mercurio de Valparaíso, "ya se tendrían muy avanzadas las conversaciones con dos jugadores de Primera División" y que son Bryan Carvallo de Colo Colo y Rafael Caroca de Universidad de Chile.

Con Pablo Guede en el banco albo, Carvallo tuvo pocas opciones de jugar aunque con Héctor Tapia como DT podría cambiar el panorama para el volante ofensivo. En tanto Caroca no ha podido ganarse un puesto de titular en los azules.

Santiago Wanderers actualmente aparece en la penúltima posición de la Primera B con un registro de tres victorias, dos empates y cinco derrotas.

PROGRAMACIÓN DUODÉCIMA FECHA

Sábado 12 de mayo

17:30 Rangers vs. Santiago Morning

18:00 Puerto Montt vs. Wanderers

19:00 Coquimbo Unido vs. Unión San Felipe

Domingo 13 de mayo

12:00 Deportes Valdivia vs. Barnechea

16:00 Cobreloa vs. Magallanes

16:00 San Marcos vs. Ñublense

16:00 Deportes Copiapó vs. Deportes Melipilla

16:30 Deportes La Serena vs. Cobresal