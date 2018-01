Yeferson Soteldo confirmó que será nuevo jugador de la 'U': "Es lindo llegar a un club grande"

Agencia Uno

10.01.2018

El volante venezolano Yeferson Soteldo no escondió su satisfacción por estar a un paso de convertirse en nuevo refuerzo de Universidad de Chile, cuadro que jugará durante la temporada 2018 la Copa Libertadores.

El volante de 20 años arribó en la presente jornada a Santiago para ultimar los detalles de lo que será su arribo en calidad de préstamo al cuadro azul. De salir todo bien, el oriundo de Estado Portuguesa será presentado este viernes en el CDA.

"Contento por jugar Copa Libertadores, es lindo llegar a un club grande. Mi representante junto al club decidieron y yo le dejo todo a lo que ellos digan, sé que tomaron la mejor decisión", expresó el llanero en el terminal aéreo de Pudahuel.

: Los nuevos candidatos para reforzar a la Universidad de Chile Leer más

"Estoy esperando que los clubes se pongan de acuerdo para ver qué pasa, yo tranquilo y haré lo que me digan", agregó el jugador de los registros de Huachipato.

Además, el habilidoso jugador admitió que "el torneo chileno me gustó, me adapto mucho al juego y creo que sí, me gustaría quedarme un torneo más o dos, para seguir creciendo como jugador".

Consultado, en tanto, por el interés del Necaxa mexicano en sus servicios, Soteldo se limitó a decir que "no nos llegó nada de Necaxa, ni a mí ni a mi representante".