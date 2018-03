Yeferson Soteldo: "Hoyos me dice que tengo características de Messi"

24Horas.cl TVN

28.03.2018

Yeferson Soteldo, quien llegó como una de las figuras del Torneo Nacional a Universidad de Chile, se refirió a las críticas que han caído sobre su rendimiento y los mensajes que le entrega el entrenador.

Respecto a lo primero, sostuvo en conversación con CDF que "pasa por la confianza, hay poca confianza y poco a poco voy agarrando eso. En lo físico y en la entrega yo estoy dando todo".

Respecto a su relación con Ángel Guillermo Hoyos, destacó que "él siempre me dice que tengo características parecidas a Messi, siempre trata de enseñarme cosas".

También contó que "me gusta que me hable, siempre lo escucho, si pudo ayudar a un jugador como Messi, que es el mejor del mundo, creo que me puedo ver en ese espejo y dejarme llevar por él".