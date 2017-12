Lucas Barrios: "Estaba todo cerrado con Colo Colo y Mosa se echó para atrás"

24Horas.cl Tvn

30.12.2017

Lucas Barrios dio a conocer su versión tras su frustrado retorno a Colo Colo, asegurando que el presidente albo Aníbal Mosa, mintió y que estuvo a una firma de concretar su arribo al club.

El declaraciones a Fox Sports Chile, el delantero manifestó que “es un momento muy triste para mi. La verdad es que estoy viviendo un momento muy difícil en mi carrera, porque puse todas mis ganas de volver al club donde quería estar. El presidente dijo que no se dieron las cosas por temas de dinero y es totalmente mentira”

El paraguayo indicó que acepto reunirse con Mosa gracias a la intervención de Pablo Guede y que "accedí por los hinchas a reunirme con él, mandé a mi empresario para que se arreglaran los temas".

“Me senté con él, a las 11 de la mañana, estuvimos reunidos una hora. Estaba todo cerrado, habíamos dejado todo listo y solo faltaba la firma. Yo iba a Santiago, porque estaba cerrándose todo”, confirmó.

Además Barrios aseguró que "le dije a mi familia que volvía a Chile. Tras dos horas me habló mi empresario y me dijo que Mosa se tiró para atrás con la negociación".

El delantero acusó a Mosa que le “hizo creer a la gente de Colo Colo que venía a firmarme, me lo dijo a mí que estaba todo cerrado y a las dos horas se retractó. Después de que me fui del hotel, de que le dijo a la gente que hizo todo para ficharme. Yo quería ir al club. Esto está todo armado. ¿No les parece raro todo esto?”.

"Que no mienta más. Este presidente nunca me quiso y me viene a decir que esto es un tema económico. Jugué en China, en Rusia, y ¿esto es un tema de dinero? Esta es una estrategia armada en conjunto por el presidente para dejarme mal con la gente y decirle al hincha colocolino que se esforzó por contratarme. Me duele mucho todo esto", confesó.

“Yo le dije a Pablo que quería ir por la gloria a Colo Colo, que iba a ganar cosas, pero gente como Mosa le hace mal al fútbol. Trata al jugador como un papel, digno de un empresario. En Colo-Colo somos una familia”, sentenció.