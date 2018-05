Merkel recalca que Alemania mantiene compromiso en acuerdo con Irán

24Horas.cl Tvn

09.05.2018

La canciller Angela Merkel recalcó este miércoles que Alemania, junto con Francia y Reino Unido, mantendrá su compromiso en el acuerdo nuclear sellado con Irán a pesar de que Estados Unidos haya comunicado que abandona el pacto y que restablecerá sanciones económicas contra la nación persa.

La retirada del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, del acuerdo es "grave" y genera pesar y preocupación en el ámbito internacional, destacó. Merkel también animó a Irán a seguir cumpliendo con las obligaciones que emanan del acuerdo y corresponder en plazos breves a los requerimientos de inspección del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

"Se debe garantizar que Teherán no ponga en marcha en el futuro un programa atómico no civil", destacó la canciller, quien conminó al país persa a no aumentar las tensiones en la región y a ejercer un papel activo en la construcción de la paz.

Angela Merkel, que la próxima semana viajará a Moscú para abordar con el presidente Vladimir Putin cuestiones como los conflictos de Ucrania y de Siria, defendió hoy una vez más el diálogo como solución a los cismas abiertos y abogó asimismo por que Europa asuma una mayor responsalibilidad en política exterior y de seguridad.