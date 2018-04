Accidente aéreo de Southwest: La mayoría de los pasajeros utilizaron mal la máscara de oxígeno

24Horas.cl Tvn

19.04.2018

Tras el accidente registrado con el avión de Southwest Airlines -que sufrió cuando le explotó un motor en pleno vuelo- comenzaron a circular imágenes que retratan el mal uso de las mascarillas de oxígeno por parte de los pasajeros.

Es imposible que un avión alcance altura sin antes advertir a sus pasajeros sobre el protocolo de seguridad que deben seguir en caso de emergencia, este es explicado sencillamente por el personal de la tripulación a fin de reducir las dudas y garantizar un vuelo seguro. Pero no fue este el caso, puesto que quedó en evidencia que la mayoría de las personas a bordo del avión accidentado no escucharon las advertencias.

Las fotografías lograron decenas de comentarios en las redes sociales, puesto que los pasajeros de la aeronave no taparon su nariz con la mascarilla, sino solamente su boca. "Deja el teléfono y detente con las ventas... y escucha: Cúbrete la nariz y la boca", fue uno de los comentarios.

PEOPLE: Listen to your flight attendants! ALMOST EVERYONE in this photo from @SouthwestAir #SWA1380 today is wearing their mask WRONG. Put down the phone, stop with the selfies.. and LISTEN. **Cover your NOSE & MOUTH. #crewlife #psa #listen #travel #news #wn1380 pic.twitter.com/4b14lZulGm