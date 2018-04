Accidente de helicópteros del Cuerpo de Marines habría dejado cuatro tripulantes fallecidos en California

24Horas.cl TVN

Cuatro miembros del Cuerpo de Marines de Estados Unidos habrían fallecido tras un accidente de helicópteros en California.

Según expresó el ejército estadounidense en un comunicado, las identidades de los oficiales están siendo retenidas a la espera de una confirmación.

Además, expresaron que las causas del impacto están bajo investigación.

Tampoco se ha precisado si los miembros de la tripulación correspondían a alguna otra rama militar o si eran todos Marines.

Noticia en desarrollo...

