Alejandro Toledo, ex presidente peruano: "Nunca he recibido dinero de Odebrecht"

Agencia AFP

16.03.2018

El ex presidente peruano Alejandro Toledo negó este viernes haber recibido sobornos de la cuestionada empresa brasileña Odebrecht, causa por la que enfrenta un pedido de extradición desde Estados Unidos.

"Yo no tengo acceso a la justicia. Rechazan todos nuestros habeas corpus, rechazan todos nuestros pedidos de mi defensa", dijo el ex mantatario desde California a la radio limeña RPP, mientras sollozaba por el deceso de una hermana en Perú.

Toledo (2001-2006) negó las declaraciones del ex jefe de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, quien afirmó que la empresa le pagó un soborno de 20 millones de dólares a través del asesor del ex mandatario Joseph Maiman, para ganar la licitación de una carretera en la Amazonía.

"Nunca he recibido dinero mal habido del señor Barata o del señor Maiman", expresó Toledo, un economista de 71 años. "Si el señor Barata le dio (dinero) al señor Maiman, esos son negocios de ellos".

"Estoy profundamente triste e indignado. Esa maldita justicia tarde o temprano me lo va a pagar, porque yo no he recibido nada", agregó.

Toledo negó ser prófugo de la justicia peruana, afirmando que cuando partió hace un año a Estados Unidos lo hizo para cumplir compromisos con la Universidad de Stanford, la misma donde se formó y doctoró. Entonces no existía orden de arresto preventivo en su contra.

La Corte Suprema de Perú aprobó el martes el pedido de extradición de Toledo. La solicitud fue enviada al gobierno para que la avale el Consejo de Ministros, antes de ser remitida a Washington.

El escándalo de Odebrecht ha salpicado a otros tres ocupantes del sillón presidencial peruano, incluido el actual mandatario Pedro Pablo Kuczynski, quien fue primer ministro y titular de Economía de Toledo.