Alerta por posible ataque occidental a Siria dentro de las próximas 72 horas

11.04.2018

Los poderes occidentales mantuvieron, pese a un veto ruso en la ONU, su determinación de responder firmemente el presunto ataque con armas químicas atribuido a Bashar al Asad, al insistir en su amenaza de una respuesta militar en Siria.

La confrontación entre Estados Unidos y Rusia sobre Siria se endureció el martes, cuando Moscú se opuso en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a un proyecto de resolución estadounidense que preveía crear un mecanismo de investigación independiente sobre el uso de armas químicas en Siria, tras los ataques del sábado en Duma.

Poco después, la ONU rechazó un propuesta de Rusia, en la que pedía apoyo a la investigación que lleva a cabo la Organización para la Prohibición de Armas Químicas en Duma. Posteriormente, una segunda propuesta rusa fue también rechazada.

Este enfrentamiento entre Washington y Moscú en la ONU se produce cuando la amenaza de una acción militar occidental en Siria se incrementa.

Antes, la Casa Blanca había cancelado el primer viaje de Trump a América Latina, preocupado por "supervisar la respuesta estadounidense a Siria".

Trump también puso en la mira de sus amenazas a Rusia, que advirtió por su lado de "consecuencias graves" en caso de una acción militar de las potencias occidentales.

El embajador ruso en la ONU, Vassily Nebenzia, dijo que el veto de su país a la propuesta estadounidense obedecía a su voluntad de "no permitir que el Consejo de Seguridad sea conducido a aventuras".

Estados Unidos y Francia advirtieron de la posibilidad de respuestas militares.

"Francia hará todo lo que esté a su alcance contra la impunidad química", aseguró el embajador francés François Delattre y afirmó que su país anunciará "en los próximos días" su "decisión" sobre una eventual respuesta militar en coordinación con sus aliados británicos y estadounidense, según dijo en París el presidente Emmanuel Macron.

Donald Trump y la jefa del gobierno británico Theresa May mantuvieron a su vez este martes una conversación telefónica en la que coincidieron sobre la necesidad de "de no permitir que el empleo de armas químicas continúe", de acuerdo a un comunicado de la Casa Blanca.

Many dead, including women and children, in mindless CHEMICAL attack in Syria. Area of atrocity is in lockdown and encircled by Syrian Army, making it completely inaccessible to outside world. President Putin, Russia and Iran are responsible for backing Animal Assad. Big price...