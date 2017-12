Año Nuevo en Australia: Show de fuegos artificiales se sale de control y deja dos heridos

24Horas.cl TVN

Un espectáculo de fuegos artificiales para recibir el nuevo año terminó de mala manera en Australia luego que una gran cantidad de pirotecnia fuera detonada de manera defectuosa.

El show de la playa Terrigal debía tener una duración de 15 minutos, pero el desperfecto, cuyas causas se investigan, obligó a que la policía realizara una evacuación de los asistentes al sector.

De momento se registraron dos personas heridas, quienes fueron llevados hasta un centro asistencial.

A través de las redes sociales los asistentes publicaron videos en los que se apreció la caótica situación.

RT @abcnews: 'Didn't look like part of the show': Two injured, thousands evacuated after barge carrying fireworks catches fire off #Terrigal beach https://t.co/Z81FReUPxO pic.twitter.com/uoztfgFXqg