Aparece polémico video en defensa de la joven argentina acusada de asesinar a su pareja

24Horas.cl TVN

22.01.2018

En Argentina continúa la polémica en torno al caso de Nahir Galarza, la adolescente que enfrenta a la justicia por haber asesinado a Fernando Pastorizzo, su novio, en en el municipio de Gualeguaychú.

Esta vez a raíz de un polémico video titulado "Adolescencia que adolece" dado a conocer durante las últimas horas, el cual fue creado por el vocero de la familia de la joven, Jorge Zonzini. En él se pueden apreciar imágenes de la joven de 19 años participando junto a amigos en lo que fue el festejo del día del estudiante de hace unos años.

Para muchos, el registro representa una forma de limpiar la imagen de la supuesta agresora. Anteriormente, el mismo Zonzini fue el autor de la difusión de fotos de su infancia y adolescencia, además de la reapertura de su cuenta de Instagram. También apareció un perfil de la chica en Wikipedia, que terminó siendo dado de baja por los propios usuarios por "irrelevante".

Video en defensa de Nahir Galarza genera polémica en Argentina Video en defensa de Nahir Galarza genera polémica en Argentina Play Ver Video Play 00:00 Mute Full-Screen En las imágenes editadas por el representante de la familia de la joven, se puede apreciar a Nahir Galarza compartiendo junto a otros adolescentes. Contiene frases en donde se defiende a los jóvenes de "las picadoras de carne conformadas por las redes sociales y las maquinaruas periodísticas". VER MÁS VIDEOS









En la grabación se pueden leer diversas frases como "¿Qué te ha sucedido Entre Ríos ? ¿Qué te ha sucedido Argentina?".

El mediático personaje, que además se desempeña como mánager de figuras famosas trasandinas, envió un mensaje en su cuenta en la red social relacionada con este tema. "Que nuestros maravillosos adolescentes, repletos de anhelos, proyectos, pasiones y cargados de sueños y futuro, finalicen siendo protagonistas del drama juvenil que nos conmueve tanto a nosotros como sociedad así como también a la opinión pública y a los medios de comunicación de todo el mundo”, indica un subtítulo del video.

En otro pasaje, los subtítulos apuntan que "la adolescencia, se adolece. ¿Lo recuerdan? ¿O ya lo olvidaron?”, cuestiona el vocero quien sigue con su reflexión: “'Y a nosotros también nos debería doler, y mucho, lo que les está sucediendo porque ellos reflejan la superación o no de nosotros en el mañana. No los prejuzguemos, ni los estigmaticemos. De esa manera sólo les estaremos brindando nuestra peor medicina. Es decir, así, sólo estarán mamando nuestras peores miserias y no el equipamiento de amor y sabiduría que los impulse a proyectarse sanos a un futuro claro y promisorio".

Cabe destacar que la difusión del video fue prohibida en el vecino país, ya que en las imágenes aparecen menores de edad.