Argentina: Biólogo "ridiculiza" a senadora contraria al aborto en tenso debate

19.07.2018

El biólogo molecular argentino, Alberto Kornblihtt, se convirtió en el centro de la noticia en el país trasandino luego de "ridiculizar" en medio de un debate por el aborto a una senadora que está en contra de esta instancia.

Todo ocurrió en medio de las exposiciones llevadas a cabo en el Senado por el aborto legal en la nación, en donde la parlamentaria radical Silvia Elías de Pérez -contraria al proyecto aprobado por la Cámara de Diputados local- le consultó al experto los alcances que podría generar la idea en la vida cotidiana de las personas.

Kornblihtt remarcó a la aludida que el aborto es "una opción y que forma parte de la libertad de las mujeres", junto con criticar a la congresista por no estar de acuerdo por la interrupción del embarazo si se comprueba que el feto va a nacer con una enfermedad incurable.

En ese punto, la senadora dijo: "Pero está claro que si se detecta que un niño viene con Síndrome de Down (...) usted está recomendando tener abortos eugenésicos", provocando la molestia del biólogo.

"No, yo no dije eso. El síndrome de Down no es una enfermedad, está mal lo que usted dice. Yo no estoy recomendando el aborto, es una alternativa, no es nada gratuito ni feliz para una mujer", sostuvo el aludido.

