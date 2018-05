Argentina: Familia reclama que hospital no sabe dónde está el cuerpo de su bebé muerto al nacer

24Horas.cl TVN

07.05.2018

Una familia de la ciudad argentina de Moreno se encuentran viviendo una situación desesperante al no poder tener el cuerpo del bebé que murió presuntamente al nacer en el hospital local Mariano y Luciano de la Vega.

Belén Orellana, la madre, contó que a los ocho meses de gestación sufrió complicaciones que la hicieron acudir hasta el recinto. "Me llevaron a hacer una ecografía y ahí me dijeron que el bebé no tenía latidos. Después, me hicieron tenerlo y hasta el día de hoy no lo vi más. No sé si está vivo o muerto", relató a portal trasandino TN.

La mujer lidera una manifestación afuera del hospital a la espera que alguien les entregue información certera respecto al paradero del menor. "Hasta ahora no lo encuentran y nadie sabe nada", aseguró la afectada.

Por su parte, el padre del bebé contó que "cuando le dieron el papel de defunción lo hicieron mal y lo tuve que corregir. Luego, fui a la cochería a reconocer el cuerpo y no estaba".

También comentó que se intentaron comunicar con la mujer a encargada de la cirugía, pero desde el establecimiento le dijeron que se encontraba en Uruguay.

Otro relato lo hizo una de las abuelas del menor, quien expresó que "la jefa del Hospital me dijo en la cara que por no reclamar en 48 horas, el cuerpo fue desechado".