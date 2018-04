Argentina: Mujer pide ayuda a la Dirección de Violencia de Género y acusa ser abusada por el psicólogo

24Horas.cl Tvn

03.04.2018

Una mujer de 37 años acudió a la Dirección de Atención en Violencia de Género de Rosario, Argentina, para pedir asesoría y contención para su hijo, ya que se había separado del padre del menor, quien seguía amenazándola. Sin embargo, la afectada afirmó que en el lugar de eso fue víctima de abuso sexual por parte de un psicólogo de la institución.

Según consignó TN, la denunciante, identificada como Claudia, quien vendía comida a empleados municipales, no dudó cuando el profesional la citó en su oficina privada, pese a que el lugar en ese horario estaba vacío.

Tras conversar por cerca de media hora, la mujer afirmó que la actitud del hombre cambió. "Me miraba de arriba a abajo y me insistía para que me suelte el pelo".

Sintiéndose incómoda de la situación y preocupada por los problemas personales que mantenía, la afectada comenzó a llorar. "Me abrazó como para consolarme y se tiró sobre mí. Me manoseaba por todos lados. Yo cerraba la boca, tenía los puños apretados y estaba rígida", contó.

Además, agregó que "no podía creer lo que estaba pasando, ni siquiera pude insultarlo". Pese a esto, la mujer fue capaz de empujarlo y sacárselo de encima. Tras esta acción, el hombre le dijo: "vamos negra, si vos viniste para esto".

Ese mismo día Claudia lo denunció y durante esta jornada volvió a Fiscalía para ampliar su testimonio junto a su abogado. En tanto, desde el municipio local adelantaron que el psicólogo será separado de su puesto.

"Nos ponemos a disposición de la Justicia para que se pueda avanzar en la investigación. Vamos a separar de su puesto de trabajo a esta persona porque hizo un uso de la información y de los circuitos obturando los protocolos que utilizamos en la atención de las mujeres", indicó la secretaria de Promoción Social, Laura Capilla. También, aclaró que el acusado "no está en el área de contención, sino que realiza tareas administrativas".