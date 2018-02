Argentina: Padre simula ser su hija de 11 años para atrapar al hombre que la acosaba por WhatsApp

El hombre se reunió con el acosador de su hija, encarándolo y golpeándolo. Además, el acongojado padre precisó que "él sabía que mi nena tiene 11 años, a cada rato se lo decía y me contestaba que no importaba".

Un hombre de 29 años acosaba a una menor de 11 por WhatsApp para concretar un encuentro real con ella en Palermo, Argentina. Al enterarse su padre, simuló ser su hija, acordando una cita para tenderle una trampa y golpearlo.

Según consignó Clarín, Germán Acosta mantenía conversaciones de contenido sexual con la niña. El sujeto le enviaba fotos desnudo, pidiéndole que ella también lo realizara.

Ante esto, el progenitor le siguió el juego por la aplicación de mensajería instantánea, proponiéndole al hombre verse en persona y tener un posible encuentro sexual.

"Primero me dijo que vaya a su casa y me pasó la dirección, después que a su casa no podíamos ir porque estaba su mamá y que nos viéramos en la esquina de la concesionaria de autos", contó Walter Rodríguez, el padre de la menor de edad.

En el lugar el padre, que mantenía las fotos del acosador en su celular, lo esperó durante veinte minutos y tras identificarlo, lo encaró, golpeó y llamó a la policía. Tras esto, los funcionarios abrieron un acta por lesiones contra Rodríguez, mientras que para el acosador lo hicieron por el delito de grooming (ciberacoso a menores), quedando ambos libres.

Al respecto, el padre de la menos sostuvo que "él sabía que mi nena tiene 11 años, a cada rato se lo decía y me contestaba que no importaba".

Además, sostuvo que "yo declaré ante la Justicia, conté todo cómo fue, presenté las capturas de pantalla, lo que le mandaba a mi nena. No entiendo por qué lo dejaron suelto, una persona así no se merece estar suelto. Quiero que lo encuentren, porque sé que está suelto".