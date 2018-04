Argentino advirtió sobre su asesinato en Ecuador: "Si no sabes nada de mí en los próximos días, puedes imaginarlo"

24Horas.cl Tvn

Un argentino fue asesinado por una puñalada en el abdomen en Ecuador a manos de un ciudadano irlandés. Lo insólito del caso es que el trasandino había alertado previamente que su vida corría peligro.

Según consignó Clarín, la víctima se encontraba pintando un mural de una hostería emplazada en una zona turística de Ecuador, lugar donde Roberto Alejandro Domínguez, de 36 años, encontró su muerte el 23 de abril en la localidad de Loja, a manos de Alwyn Peter Millen.

"El Consulado de la República en Guayaquil mantiene contacto con el Fiscal interviniente, quien requirió la detención preventiva del acusado, a lo que la magistrada, Gladys Sarango López, accedió", señaló la Dirección General de Asuntos Consulares.

El propio Roberto había alertado sobre la situación en un grupo privado de Facebook cinco días antes de morir: "Probablemente soy la persona más desafortunada de todas. La semana pasada quise advertir a una amiga mía sobre el tipo irlandés que apuñaló a la mujer canadiense. Él no sólo no se fue, sino que vivía en un albergue cerca del parque, el mismo albergue donde vivía mi amiga. Hice mi parte, le aconsejé que le dijera a su casero la historia de este tipo y ella lo hizo. A la mañana siguiente me desperté con el repentino conocimiento de que él está viviendo en mi hostal y, no suficiente con eso, está justo al lado de mi habitación".

Sumado a ello, agregó que "otra cosa para agregar a este sinsentido que estamos viviendo: acabo de regresar de comprar algunas cosas y me lo encontré intentando abrir la puerta de mi habitación. Trataré de avisarle a mi arrendador sobre esta persona, veamos qué va a hacer. Si no saben de mí en los próximos días, bueno, se pueden imaginar".

Desde la Dirección General de Asuntos Consulares señalaron que "las autoridades han efectuado la autopsia correspondiente, restando trámites de identificación del cuerpo para que pueda ser liberado para su traslado internacional. Se han requerido las huellas del fallecido al Registro Nacional de las Personas para su remisión urgente a las autoridades ecuatorianas".

También, precisaron que "esta Cancillería se encuentra asistiendo a los familiares para decidir acerca de la mejor alternativa de traslado de los restos a la República. Se recuerda que la Cancillería no asume los gastos de traslado de fallecidos en el exterior, por lo cual sugiere siempre la contratación de un seguro de viajeros".

El hombre proveniente de Lanús había viajado a Ecuador hace cuatro años para buscar trabajo. Era artista, dibujante y tatuador.