Ascienden a 95 los muertos en un atentado con ambulancia bomba en Kabul

Agencia AFP

27.01.2018

"Es una masacre". La explosión de una ambulancia bomba este sábado en Kabul -reivindicada por los talibanes- causó casi 100 muertos y 158 heridos, sembrando pánico y terror en un barrio muy concurrido de la capital afgana.

"Ahora el balance es de 95 muertos y 158 heridos", declaró a la AFP el portavoz del ministerio de Salud Waheed Majroh, cinco horas después del ataque.

A 40 se elevan las víctimas fatales por atentado en "ambulancia bomba" ocurrido en Afganistán Leer más

Poco antes el director de comunicación del gobierno, Baryalai Hilali, advirtió que el saldo puede aumentar porque hay heridos "en estado crítico".

En un comunicado, la presidencia afgana denunció un "crimen contra la humanidad".

"Es una masacre", reaccionó en Twitter Dejan Panic, coordinador de Emergency, que acompaña el mensaje con fotografías en las que se ven víctimas en los pasillos, en el patio y sobre el césped del hospital administrado por esta oenegé italiana.

Según el ministerio del Interior, "cuatro sospechosos fueron detenidos en el marco de la investigación" sobre este atentado, el más mortífero desde la explosión de un coche bomba en mayo pasado (150 muertos, 400 heridos).

Los hospitales estaban desbordados y enviaban a los pacientes de un establecimiento a otro. El de Emergency afirmó que recibió 163 heridos (contabilizados en el balance oficial) y se vio obligado a instalar colchones en el suelo.

El atentado fue reivindicado por el portavoz de los talibanes Zabihulá Mujahid en WhatsApp: "Un mártir hizo estallar su coche bomba cerca del ministerio del Interior donde había numerosas fuerzas policiales".

"El suicida usó una ambulancia para pasar los controles. En el primer control dijo que transportaba a un paciente al hospital Jamuriat", explicó a la AFP Nasrat Rahimi, portavoz adjunto del ministerio del Interior. "La ambulancia estaba estacionada en el aparcamiento del hospital Jamuriat; intentó pasar los controles hacia el ministerio del Interior, el Alto Consejo de la Paz, pero el suicida fue detectado por la policía y se hizo saltar por los aires".

El gobierno sospecha de la red terrorista Haqqani, cercana a los talibanes e instalada en la frontera paquistaní, añadió.

La explosión fue de tal potencia que sacudió a la capital. Los vidrios de "Chicken Street", la calle de los anticuarios a unos cientos de metros, saltaron en mil pedazos, así como los de todos los barrios a cientos de metros a la redonda.

Un fotógrafo de la AFP vio muchos cuerpos de víctimas ensangrentadas, "muertos y heridos" en las aceras y a habitantes ayudando a evacuarlos.

Muchas de las víctimas, entre las que figuran niños, fueron tratadas en los pasillos del hospital Jamuriat, que no daba abasto.

Taliban attacker driving ambulance packed with explosives kills at least 95 people, injures 158 others in #Kabul https://t.co/I4XCeyoS9C pic.twitter.com/c4oYIT4VNJ