Asesinan a balazos a una familia en una casa de campo de Australia

11.05.2018

Durante este viernes, una familia fue encontrada muerta en una granja en el oeste de Australia. Tres adultos y cuatro niños fallecieron tras ser baleados por desconocidos.

Según consigna el medio británico The Sun, la policía local se encuentra investigando el crimen en el noreste de Margaret River, por lo que no se han revelado muchos detalles.

Se hallaron cinco cuerpos dentro de una casa y dos en el exterior. Los investigadores están buscando a ningún sospechoso, dando a entender que se trataría de un caso de varios asesinatos seguidos de un suicidio.

En una conferencia de prensa, el comisionado de policía Chris Dawson declaró que recibieron una llamada anónima para que encontraran a los fallecidos.

Además, se encontraron dos armas de fuego en la casa de campo.

Dawson afirmó que "esta es una tragedia devastadora" y que "sin duda tendrá un impacto duradero en las familias afectadas, en toda la comunidad y, en particular, en las comunidades locales de nuestro sudeste".

"La pérdida de cualquier vida es trágica, pero la pérdida de cuatro niños y tres adultos es una tragedia significativa", sostuvo.

WA Police Commissioner Chris Dawson: Police are responding to an horrific incident in Margaret River. Police were called to a rural property in Osmington and discovered the bodies of four children and three adults.



