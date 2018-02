Asesino de Nicole Sessarego asegura que la mató porque "explotó"

24Horas.cl Tvn

02.02.2018

El asesino de Nicole Sessarego, Lucas Azcona habló por primera vez de los motivos que lo llevaron a matar a la chilena en julio de 2017 en Buenos Aires.

Según afirmó Lucas Azcona el asesinato de la joven chilena fue completamente al azar y sólo se debió a que ese día "explotó".

"En todo momento me he hecho cargo. Me hice cargo del homicidio que generé o produje por acumulación de ira que tuve anteriormente por cosas del trabajo, la vida durante muchos años. Eso generó mucha bronca, ira, todo dentro mío y a la vez exploté generando eso", dijo Azcona al canal argentino Telefé.

En la entrevista además aseguró que pudo ser cualquier mujer, ya que fue un crimen completamente al azar. "fue espontáneo (...) No aguanté ese día y exploté en esa manera que, a la vez, no fue algo que yo esperaba".

Tras sus declaraciones la madre de la joven fue enfática en decir que no cree en las palabras de Azcona y que le impresiona mucho la frialdad con la que habla del tema.

Lucas Azcona fue condenado a cadena perpetua por el homicidio agravado y femicidio de la joven chilena.