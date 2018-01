Autoridades de Costa Rica suspenden a operador aéreo Nature Air dos semanas después de accidente

Agencia Reuters

13.01.2018

La Dirección General de Aviación Civil de Costa Rica suspendió el viernes las actividades del operador aéreo local Nature Air, dos semanas después de que uno de sus aviones ligeros sufriera un accidente en el que fallecieron los dos pilotos y 10 turistas estadounidenses.

Anteriormente esta semana, las autoridades allanaron las oficinas de la empresa para recabar documentación sobre los motivos por los que la aeronave Cessna 208B Grand Caravan se estrelló en una región montañosa poco después de despegar del aeropuerto de la localidad costera Punta Islita, unos 230 kilómetros al oeste de la capital San José.

El director de Aviación Civil, Ennio Cubillo, informó a Nature Air en una carta que se suspendieron "cautelarmente todas las operaciones", debido a las reciente salidas de varios empleados clave para el operador aéreo.

"La empresa Nature Air Sociedad Anónima no cuenta en este momento con una estructura de gestión solvente y eficaz para garantizar la ejecución de las operaciones aéreas con seguridad", dijo el funcionario en la carta.

La medida se tomó porque el gerente de operaciones dimitió esta semana, lo que se suma a la licencia solicitada por su jefe de seguridad aérea y el fallecimiento de su jefe de adiestramiento de pilotos en el fatal accidente del 31 de diciembre.

"No tiene que ver directamente con lo del accidente", dijo una fuente de Aviación Civil, que prefirió no dar su nombre por no estar autorizado a declarar mientras la investigación está en curso.

Foto referencial / Reuters.