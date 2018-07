Barco con turistas naufraga en lago estadounidense dejando al menos 17 muertos

Agencia AFP

20.07.2018

El naufragio de un barco con turistas en un lago del estado de Misuri, en Estados Unidos, dejó 17 muertos de entre uno y 70 años, informó este viernes la policía.

La embarcación llevaba 31 personas a bordo, según detalló durante una rueda de prensa el sheriff del condado de Stone, Doug Rader. Seis personas se encuentran hospitalizadas a raíz del accidente, ocurrido el jueves en el lago de Table Rock, en momentos en que el Medio Oeste se vio afectado por violentas tormentas.

Ante informes preliminares que indicaban que habría niños entre las víctimas, la oficina del comisario del condado de Stone informó que las edades de los 17 fallecidos van desde uno hasta los 70 años de edad, incluyendo al conductor de la embarcación.

Tras el naufragio, algunos pasajeros lograron llegar a la orilla, pero la cuenta de víctimas fatales creció tras las tareas de rescate efectuadas por buzos este viernes, dijeron las autoridades.

En tanto, la rama local del Cox Medical Center, una estructura hospitalaria asentada en Misuri, confirmó que seis personas permanecen hospitalizadas.

"Nuestros pensamientos y oraciones están con las familias de las víctimas de este hecho trágico", dijo el gobernador de Misuri, Mike Parson, en conferencia de prensa.

